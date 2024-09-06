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Канада передає Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів CRV-7

06 вересня 2024, 16:09
Канада передає Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів CRV-7
Фото: з вільних джерел
Також перша група українських пілотів прибула до Канади для тренувальних навчань на винищувачах F-16.
Міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", 6 вересня, заявив, що Канада передасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. 
 
Про це ідеться у повідомленні уряду Канади.
 
Зокрема, міністр Блер повідомив, що Канада передасть Україні 80 840 додаткових ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок. 
 
"Додаткові 80 840 ракетних двигунів готуються до відправлення до Польщі та надійдуть у найближчі місяці. Зняті з експлуатації ракетні двигуни раніше використовувалися Королівськими ВПС Канади (RCAF) на винищувачах CF-18. Канада також передасть 970 кулеметів C6, а також 10 500 9-мм пістолетів із нашого інвентарю", —  ідеться в повідомленні.
 
У відповідь на запит України міністр Білл Блер також оголосив, що Канада передасть списані шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV, які раніше використовувала канадська армія. Ці механізми більше не застосовують у збройних силах Канади, а в Україні їх перепрофілюють чи візьмуть на запчастини.
 
Також відомо, що перша група українських пілотів-винищувачів прибула до Канади на початку цього тижня для навчальних тренувань на винищувачах F-16.
 
Міністр відзначив, що підготовка пілотів фінансується за рахунок 389 мільйонів доларів, які виділяє Канада.
 
Як провідна країна в Коаліції з посилення потенціалу ВПС України, Канада взяла на себе зобов'язання проводити ці навчання протягом наступних п'яти років”, — сказав Блер.
 
Канада також надаватиме критично важливе обладнання та іншу підтримку українським військово-повітряним базам і флоту для посилення їхньої оборони повітряного простору України. Це включає в себе обладнання для технічного обслуговування, захисні снаряди і злітно-посадкові смуги ВПС.
 
За словами міністра, підготовка пілота F-16 є дуже тривалим процесом, тому існує цілий ряд тренувань, які необхідно пройти.
 
Канада бере на себе більшу провідну роль, і ми домовились про підготовку цих пілотів в Канаді, в основному, про початкову підготовку до польотів і підготовку пілотів, яка буде необхідна. Це понад п'ятирічний план”, — пояснив міністр.

 

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