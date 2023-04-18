Канада передала Україні 8 танків Leopard 2 – Генштаб

Країна приєдналася до танкової коаліції цьогоріч.

Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках Операції Unifier. ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канада – одна з ключових країн-партнерів, що допомагають Україні давати відсіч російським загарбникам. Торік країна виділила понад 5 млрд доларів допомоги (не тільки військової, а й гуманітарної та фінансової). Цього року Канада приєдналися до танкової коаліції та оголосила про надання Україні чотирьох німецьких танків Leopard. Пізніше стало відомо, що передадуть вдвічі більше.