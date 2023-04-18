Матеріали:
Теми:

Канада передала Україні 8 танків Leopard 2 – Генштаб

18 квітня 2023, 15:15
Канада передала Україні 8 танків Leopard 2 – Генштаб
Фото: dw.com
Країна приєдналася до танкової коаліції цьогоріч.

Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках Операції Unifier. ЗСУ вдячні за підтримку і допомогу Канади", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Канада – одна з ключових країн-партнерів, що допомагають Україні давати відсіч російським загарбникам. Торік країна виділила понад 5 млрд доларів допомоги (не тільки військової, а й гуманітарної та фінансової). Цього року Канада приєдналися до танкової коаліції та оголосила про надання Україні чотирьох німецьких танків Leopard. Пізніше стало відомо, що передадуть вдвічі більше.

зброяКанадатанкивійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Водка, Шольц і
Бізнес & Фінанси
Водка, Шольц і "Газпром". Як молоді лобісти святкували успішний бізнес з росією і будували газову залежність – розслідування Correctiv
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 16:13
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Політика
Саміт у Вільнюсі має забезпечити Україні перемогу і членство в Альянсі. Пам'ятка для керівників держав – Атлантична Рада
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 13:06
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Cуспільство
росіяни продовжують вчитися та адаптуватися. Тож потрібно створити протидію їхній адаптації – Мік Раян
Переклад iPress – 18 квітня 2023, 10:19
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
Політика
Наближається контрнаступ України. Її західні союзники прагнуть успіху, але не надто сильно – The Economist
17 квітня 2023, 17:03
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Політика
Великий український наступ. Стратегії сторін – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 13:57
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Політика
Фіаско розвідки, яке нічого не змінить. Все вирішуватиметься на полі бою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 квітня 2023, 10:14
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
Політика
Наразі наступ України неможливий. НАТО та Київ дали надто багато часу путіну для адаптації – Том Купер
16 квітня 2023, 11:20
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Політика
Україна має йти шляхом Фінляндії у НАТО. Але Вашингтон і Берлін блокують його – Крісті Раік
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 17:31
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється