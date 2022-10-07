Канада передасть турбіну "Газпрому" попри позицію Укрїни
Про це оголосив міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон.
"Канада надасть обмежений у часі і такий, що підлягає скасуванню, дозвіл Siemens Canada на повернення до Німеччини відремонтованих турбін "Північного потоку-1", - заявив міністр, додавши, що це дозволить підтримати здатність Європи мати доступ до надійного та доступного джерела енергії у той час, як вона продовжує відмовлятися від російських нафти та газу.
Вілкінсон заявив, що рішення дати дозвіл на повернення турбіни було ухвалено з "нашими європейськими друзями та союзниками" та Міжнародним енергетичним агентством.
Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.
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