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ПОЛІТИКА

Канада передасть Україні танки Leopard 2 – ЗМІ

22 вересня 2023, 20:36
Канада передасть Україні танки Leopard 2 – ЗМІ
Фото: dw.com
Також Канада оголосить про нові санкції проти росії.

Федеральний уряд Канади сьогодні, 22 вересня, оголосить про постачання Україні додаткових танків Leopard 2.

Про це повідомляє CTV News.

Зазначається, що з січня 2022 року Канада надала військову, економічну та гуманітарну допомогу на суму понад 9,8 мільярда канадських доларів. 

Федеральний уряд також запровадив кілька раундів санкцій проти росії, спрямував канадські збройні сили в Європу для навчання українських солдатів і прихистив у цій країні понад 175 000 українців.

Зазначається, що в п'ятницю федеральний уряд оголосить про додаткову військову допомогу в розмірі 650 мільйонів доларів (482,6 млн доларів США) протягом наступних кількох років. 

У рамках цих грошей Канада поставить більше танків Leopard 2. Це пов'язано з червневим зобов'язанням надати допомогу в технічному обслуговуванні та ремонті в Польщі військових танків, переданих союзниками.

Також Канада оголосить про нові санкції проти росії.

Сьогодні зранку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив зустріч із президентом України. Згідно з даними канадського уряду, сторони обговорять військову, економічну та гуманітарну підтримку України.

КанададопомогаLeopard 2

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