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ПОЛІТИКА

Канада підтримуватиме Україну – Трюдо

26 листопада 2023, 11:00
Канада підтримуватиме Україну – Трюдо
Фото: ТААС
За його словами, українці не відступають перед тими, хто намагається стерти їхню культуру та ідентичність.

Канада продовжить надавати Україні підтримку так довго, скільки це буде необхідно і саме тим, чого потребуватиме воююча країна.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє його прес-служба .

"Між 1932 і 1933 роками радянський режим Йосипа Сталіна засудив український народ до смерті від голоду. За цей короткий проміжок часу мільйони українців загинули, і геноцид врізався в колективну пам'ять українців. Сьогодні, коли росія веде свою жахливу війну, Голодомор нагадує біль раніше”, - заявив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, українці не відступають перед тими, хто намагається стерти їхню культуру та ідентичність.

"Хочу чітко заявити: битва України – це наша битва. У цю сумну 90-ту річницю, згадуючи тих, кого ми втратили, я хочу підтвердити непохитну підтримку Канадою вільної та незалежної України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, тим, чим потрібно", - наголосив Трюдо.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення рф Канада виділила Україні мільярди доларів фінансової та військової допомоги, і продовжить і надалі надавати необхідну допомогу.

КанададопомогаТрюдо

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