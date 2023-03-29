Канада планує надати Україні кредит у $1,8 млрд доларів
Цього року Канада планує надати Україні кредит у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів ($1,8 млрд). Ці гроші допоможуть українському уряду сплатити за соціальні послуги, у тому числі - медичну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє канадський телеканал CBC.
Кредит передбачено у федеральному бюджеті Канади, поданому на розгляд парламенту. В Україну цей кредит буде надіслано через Міжнародний валютний фонд.
Крім того, у бюджеті виділено 200 мільйонів канадських доларів ($150 млн) на військову техніку. Втім, фактично ці кошти вже витрачені на раніше надану допомогу, зокрема надання важких танків.