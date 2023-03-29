Канада планує надати Україні кредит у $1,8 млрд доларів

Дані гроші допоможуть Україні сплатити за соціальні послуги.

Цього року Канада планує надати Україні кредит у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів ($1,8 млрд). Ці гроші допоможуть українському уряду сплатити за соціальні послуги, у тому числі - медичну допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє канадський телеканал CBC.

Кредит передбачено у федеральному бюджеті Канади, поданому на розгляд парламенту. В Україну цей кредит буде надіслано через Міжнародний валютний фонд.

У канадському бюджеті-2023 передбачено також пряму гуманітарну допомогу Україні в 84 мільйони канадських доларів (близько $62 млн). Ці гроші підуть передусім на надання психіатричної допомоги та розмінування. Фінанси надходитимуть із бюджету Міністерства внутрішніх справ Канади.

Крім того, у бюджеті виділено 200 мільйонів канадських доларів ($150 млн) на військову техніку. Втім, фактично ці кошти вже витрачені на раніше надану допомогу, зокрема надання важких танків.