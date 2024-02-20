Канада планує передати Україні понад 800 безпілотників

Дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі в своєму класі.

Канада вже цієї весни передасть Україні сотні сучасних бойових дронів на майже 100 млн канадських доларів (близько 73 млн дол США).

Про це в Торонто оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє Укрінформ.

“Канада інвестує понад 95 млн дол., аби надати Україні понад 800 дронів SkyRanger R70”, - сказав Блер.

За його словами, ці дрони канадського виробництва - одні з найкращих у світі в своєму класі.

“Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі”, - пояснив міністр.

SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.

“Ми очікуємо, що перші системи надійдуть Збройним силам України уже цієї весни. Вони поспішають - і так само ми”, - наголосив Блер.

Міністр уточнив, що підписаний із виробником дронів контракт передбачає надання також запасних деталей й послуг з обслуговування.