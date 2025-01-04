Канада пообіцяла, що Україна буде пріоритетом головування в G7
04 січня 2025, 10:12
Фото: google.com
Міністерка закордонних справ країни розповіла про перший дзвінок у новому році.
Перший телефонний дзвінок після початку головування країни у "Великій сімці" очільниця міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі здійснила колезі з України Андрію Сибізі.
Про це вона написала на своїй сторінці у мережі X (Twitter).
Урядовиця назвала нашу державу "пріоритетом для G7" і запевнила, що Канада "завжди залишиться сильним союзником України". З головою вітчизняного МЗС вона обговорила поточний стан справ та потреби на майбутнє.
Головування Канади у "Великій сімці" триватиме упродовж всього 2025 року, а щорічний саміт прийматиме провінція Альберта.