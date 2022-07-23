RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Канада посилює боротьбу з російськими фейками

"Найкращий захист від російської дезінформації - це громадяни Канади, озброєні фактами", - сказав Пабло Родрігес
Уряд Канади виділяє кошти на фінансування низки проєктів громадянського суспільства, покликаних допомогти громадянам країни відрізняти російські фейки від правди.
Канада посилює боротьбу з російськими фейками Фото: з вільних джерел

Про це в Оттаві заявив міністр канадської спадщини Пабло Родрігес.

"Найкращий захист від російської дезінформації - це громадяни Канади, озброєні фактами. Ці проєкти дадуть канадцям навички та засоби, аби відрізнити онлайн-факти від вигадки. Ми краще живемо та функціонуємо як суспільство, коли маємо спільний набір фактів", - сказав Родрігес.

У міністерстві канадської спадщини уточнили, що загальний обсяг державного фінансування становитиме 2,4 млн канадських доларів (близько 1,9 млн дол. США). Кошти будуть розподілені між 11 проєктами.

"У рамках проєктів будуть підготовлені освітні семінари, документальні подкасти та навчальні матеріали для нових освітніх ресурсів, зосереджених на протидії російській дезінформації", - зазначили у відомстві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2022 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.