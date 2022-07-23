Канада посилює боротьбу з російськими фейками

"Найкращий захист від російської дезінформації - це громадяни Канади, озброєні фактами", - сказав Пабло Родрігес

Уряд Канади виділяє кошти на фінансування низки проєктів громадянського суспільства, покликаних допомогти громадянам країни відрізняти російські фейки від правди.

Про це в Оттаві заявив міністр канадської спадщини Пабло Родрігес.

"Найкращий захист від російської дезінформації - це громадяни Канади, озброєні фактами. Ці проєкти дадуть канадцям навички та засоби, аби відрізнити онлайн-факти від вигадки. Ми краще живемо та функціонуємо як суспільство, коли маємо спільний набір фактів", - сказав Родрігес.

У міністерстві канадської спадщини уточнили, що загальний обсяг державного фінансування становитиме 2,4 млн канадських доларів (близько 1,9 млн дол. США). Кошти будуть розподілені між 11 проєктами.

"У рамках проєктів будуть підготовлені освітні семінари, документальні подкасти та навчальні матеріали для нових освітніх ресурсів, зосереджених на протидії російській дезінформації", - зазначили у відомстві.