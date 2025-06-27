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Канада прагне спільно з Україною виробляти військову техніку

27 червня 2025, 11:33
Канада прагне спільно з Україною виробляти військову техніку
Фото: google.com
Макгінті позитивно відгукнувся про прогрес України в галузі безпілотних технологій.
Канада вивчає ймовірність укладення низки двосторонніх угод з Україною зі спільного виробництва військової техніки.
 
Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті, повідомляє Thecanadianpressnews.ca.
 
За словами міністра, ймовірність налагодження такого виробництва нині перебуває на розгляді Міністерства національної оборони та Збройних сил Канади. В якості прикладу для вивчення Оттава розглядає моделі співпраці, що вже реалізуються між Україною та окремими європейськими країнами, зокрема Данією та Францією.
 
Макгінті позитивно відгукнувся про прогрес України в галузі безпілотних технологій.
 
"Ми активно це вивчаємо. Цілком можливо, що канадські компанії отримають деякі цікаві промислові переваги. Саме це ми й розглядаємо, щоб побачити, який механізм найкращий", - зазначив міністр.
 
Крім того, за словами Макгінті, федеральний уряд Канади вивчає можливість фінансування створення виробничих потужностей як на території України, так і в Канаді.
 
Зазначимо, що ця заява пролунала на тлі виступу прем’єр-міністра Канади Марка Карні на саміті НАТО в Гаазі, під час якого глава уряду оголосив про підготовку масштабних оборонних витрат.
 
У рамках заходу Девід Макгінті провів зустрічі з представниками провідних європейських оборонних компаній для обговорення майбутньої стратегії розвитку військово-промислового комплексу Канади, що наразі перебуває на етапі формування.

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

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