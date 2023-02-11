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Канада продала монети з українською писанкою на C$3 млн, кошти передадуть Україні

11 лютого 2023, 16:31
Канада продала монети з українською писанкою на C$3 млн, кошти передадуть Україні
Канадський Монетний двір випустив та продав монети з українською символікою, весь виторг піде на на гуманітарну допомогу Україні.

"Ваша витончена срібна писанка 2023 року виконана у трипільському художньому стилі, заснованому на малюнках доісторичного глиняного посуду та виконаному у природних тонах", – написав офіційний сайт Королівського канадського монетного двору.

"А на золотій монеті-писанці із чистого золота 99,99% улюблена квіткова емблема українського народу (соняшник) оточена символами, які святкують повернення сонця, а разом із ним і настання весни", – йдеться на сайті.

Монети у традиційній формі писанки випущені тиражем 7,5 тис. та 275 штук, номінал мають 20 та 250 канадських доларів і продавалися за ціною 139,95 та 6999,95 канадських доларів.

Посол України в Канаді України Юлія Ковалів відреагувала на своїй Facebook-сторінці та додала, що вчора  Канадське Королівське монетне подвір'я випустило неймовірно красиву монету із зображенням української писанки. Усю колекцію, а це 7500 монет, було розпродано за один день. Сумарна сума продажу монет за заявленою вартістю – 2,97 млн канадських доларів, а це близько $2,23 млн.

Канададопомога

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