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ПОЛІТИКА

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до 2026 року

07 червня 2025, 16:30
Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до 2026 року
Фото: з вільних джерел
Очікується, що продовження дії цього наказу додасть до суми скасованих мит ще приблизно на 1,2 мільйона канадських доларів.

Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань оголосив, що його країна продовжує дію "Наказу про звільнення від мита для товарів України" до 9 червня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба.

У такий спосіб Канада хоче засвідчили свою підтримку Україні, яка бореться за свою незалежність у війні з росією, адже війна негативно впливає на економіку України, зокрема на її здатність експортувати товари.

Оттава видала «Наказ про звільнення від мита для товарів України» 9 червня 2022 року і з того часу імпортувала з України товарів на понад 35 мільйонів канадських доларів, а сума скасованих мит становила 8,5 мільйона канадських доларів.

Очікується, що продовження дії цього наказу додасть до суми скасованих мит ще приблизно на 1,2 мільйона канадських доларів.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада виділила на допомогу Україні 8 мільярдів канадських доларів, що еквівалентно до €5,2 мільярда. Гроші йшли на фінансову, гуманітарну, військову допомогу.

імпортКанада

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