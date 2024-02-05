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CУСПІЛЬСТВО

Канада продовжила заборону на купівлю житла іноземцями до 2026 року

05 лютого 2024, 13:46
Канада продовжила заборону на купівлю житла іноземцями до 2026 року
Фото: з вільних джерел
Канадський уряд заборонив іноземцям купувати житло ще у 2022 році, ці обмеження мали закінчитися 1 січня 2025 року.

Канада ще на два роки подовжує заборону для іноземців купувати житло, оскільки ціни на нерухомість почали зростати, зокрема у таких великих містах, як Торонто та Ванкувер.

Про це повідомляє Bloomberg.

Канадський уряд заборонив іноземцям купувати житло ще у 2022 році, ці обмеження мали закінчитися 1 січня 2025 року. Втім тепер заборону знімуть лише 1 січня 2027 року.

"Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми будемо впевнені, що будинки — це оселі для канадських сімей, а не спекулятивний клас", — заявила міністр фінансів Христя Фріланд.

Уряд лишив винятки для іноземців, які купують вільні ділянки для забудови, а також для студентів та людей, що мають дозвіл на роботу в Канаді. Їм можна купувати житло, якщо вони перебувають у країні протягом тривалого часу та ще не придбали нерухомість.

Останнім часом активність на ринку житла дедалі зростає через те, що Банк Канади може знизити процентні ставки цьогоріч. Базова ціна на житло у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів ($542 500) — це на 36% більше ніж п’ять років тому.

Канадський уряд усіляко намагається зробити житло в Канаді якомога доступнішим. Цього тижня міська рада Торонто розгляне пропозицію про оподаткування купівлі житла нерезидентами за ставкою 10% від вартості нерухомості. Це на додаток до «податку на спекуляцію нерезидентів» у 25%, встановленого провінцією Онтаріо.

Пропозиція про додатковий податок спрямована на "підтримання доступності житла, перешкоджаючи іноземцям купувати нерухомість у Торонто, зокрема тим, хто не збирається там жити".

житлоКанада

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