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Канада придбає для України додаткову систему ППО NASAMS

11 січня 2023, 14:24
Канада придбає для України додаткову систему ППО NASAMS
Джерело: 1zahid.com/info
Канада вирішила придбати для подальшої передачі Збройним силам України ще одну передову систему протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд у твітері за підсумками телефонної розмови зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

За її словами, рішення було ухвалено після того, як Резніков наголосив, шо засоби захисту неба наразі є основним пріоритетом для нашої держави.

"Це перша пожертва систем ППО Україні від Канади. В умовах жорстоких ударів росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації. NASAMS має дуже високий показник успіху, і це цінний внесок у оборону України", – наголосила Ананд.

Вона також запевнила, що Канада продовжить надавати Україні різноманітну військову допомогу для подальшої підтримки в боротьбі з російським вторгнення.

Дещо раніше, після розмови Ананд і Резнікова, міністерство оборони України написало в телеграмі, що Канада планує незабаром оголосили про спрямування в Україну додаткового пакету військової підтримки.

"Сьогодні у мене була дуже продуктивна розмова з моєю близькою подругою Анітою Ананд. Обговорили дуже хороші майбутні новини від Канади, які значно посилять нашу обороноздатність. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення", – заявив Резніков.

Нагадаємо, що США та Італія обговорюють передачу Україні комплексів ППО SAMP-T.

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