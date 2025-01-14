Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада розглядає збільшення імпорту зі США на тлі тарифних погроз Трампа

14 січня 2025, 10:05
Канада розглядає збільшення імпорту зі США на тлі тарифних погроз Трампа
Фото: з вільних джерел
Торгівля з Канадою підтримує понад 8 млн робочих місць у Сполучених Штатах, а Канада є найбільшим покупцем для 36 американських штатів.
Посол Канади в США Кірстен Гіллман заявила, що країна готова закупити більше товарів у Сполучених Штатів, включно зі своїм наступним флотом підводних човнів.
 
Про це вона сказала в інтерв'ю AP.
 
Гіллман акцентувала, що такий крок розглядається, аби заспокоїти стурбованість обраного президента США Дональда Трампа щодо дефіциту в торгівлі між країнами.
 
Водночас вона попередила американців, що ціни для них зростуть майже негайно, якщо Трамп реалізує свій план щодо запровадження 25% тарифів на всі канадські товари.
 
Гіллман зазначила, що Канада купує у США більше, ніж будь-яка інша країна, але готова купувати більше.
 
"Ми раді отримувати все, що можемо, зі Сполучених Штатів. І у нас є деякі великі військові закупівлі, наприклад, заміна всього нашого підводного флоту. Можливо, це ті закупівлі, які можуть бути здійснені в США", – поділилася дипломатка.
 
Вона також акцентувала, що 70% військових закупівель Канади здійснюються з американських джерел. Це включає в себе план закупівлі 88 винищувачів F-35.
 
Водночас дипломатка зауважила, що минулого року США мали дефіцит торгового балансу з Канадою в розмірі $75 млрд, але зазначила, що третина того, що Канада продає в США, – це експорт енергоносіїв.
 
За словами Гіллман, торгівля з Канадою підтримує понад 8 млн робочих місць у Сполучених Штатах, а Канада є найбільшим покупцем для 36 американських штатів. За її словами, Канада постачає багато сировинних матеріалів, які йдуть на виробництво в США.
 
"Додавання 25% тарифів на ці товари майже одразу підніме ціну для американців. І в той час, коли вартість життя є складною, коли ціни на продукти харчування високі, це здається неправильним напрямком", – впевнена вона.
 
Дипломатка наголосила – Канада не зацікавлена в торговельній війні, але зазначила, що канадському уряду буде важко не відреагувати, якщо уряд США зробить вибір, який зашкодить країні.
 
Окремо вона звернула увагу на те, що США і Канада ведуть "боротьбу поколінь" з Китаєм. За її словами, Трамп чітко заявив про економічну та безпекову загрозу, яку становить Пекін. 
 
Посол також відкинула розмови Трампа щодо того, що Канада "стане 51-м штатом США", заявивши, що саме так республіканець веде переговори.
 
"У нього є стиль ведення переговорів, який передбачає позиціонування себе якнайкраще для обговорення. Я думаю, що це саме так", – додала вона.
СШАімпортКанада

Останні матеріали

Триває російський контрнаступ в Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ в Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Політика
Україна може вступити до НАТО. Якщо союзники відважаться – Люк Коффі
Переклад iPress – 14 січня 2025, 08:48
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Політика
США в альянсі з Європою – мультиплікатор сили. Чому відмова Америки від Європи була б стратегічною помилкою – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 січня 2025, 12:59
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Трамп відкрито діє під рефлексивним контролем росії. Українські успіхи на дальніх дистанціях – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 січня 2025, 10:52
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 січня 2025, 14:44
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Політика
Євразійська загроза, що насувається. США не готові до протистояння новій євразійській вісі автократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 10 січня 2025, 12:01
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється