Канада розгорне біля кордону рф свій танковий підрозділ

Повне розгортання приблизно 130 залучених осіб має відбутися весною 2024-го року.

Канада планує у 2023 році перебазувати у Латвію танковий ескадрон у складі 15 основних бойових танків Leopard 2.



Про це повідомило Міністерство оборони Канади, передає Укрінформ.

"Канада має намір розгорнути у Латвії армійську танковий ескадрон, до якого увійде 15 танків Leopard 2, а також особовий склад для їх обслуговування та необхідне обладнання", - йдеться у заяві.



Зазначається, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени 2023 року.

Підрозділ увійде до складу очолюваної Канадою багатонаціональної бойової групи, яка з 2017 року несе службу на території Латвії. Його розгортання суттєво посилить бойові спроможності групи.