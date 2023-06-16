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Канада розгорне біля кордону рф свій танковий підрозділ

16 червня 2023, 21:27
Канада розгорне біля кордону рф свій танковий підрозділ
Фото: з вільних джерел
Повне розгортання приблизно 130 залучених осіб має відбутися весною 2024-го року.

Канада планує у 2023 році перебазувати у Латвію танковий ескадрон у складі 15 основних бойових танків Leopard 2.

Про це повідомило Міністерство оборони Канади, передає Укрінформ.

"Канада має намір розгорнути у Латвії армійську танковий ескадрон, до якого увійде 15 танків Leopard 2, а також особовий склад для їх обслуговування та необхідне обладнання", - йдеться у заяві.

Зазначається, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени 2023 року.

Підрозділ увійде до складу очолюваної Канадою багатонаціональної бойової групи, яка з 2017 року несе службу на території Латвії. Його розгортання суттєво посилить бойові спроможності групи.

 

 

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