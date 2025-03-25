Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада розробляє плани участі у ймовірній миротворчій місії в Україні

25 березня 2025, 21:33
Канада розробляє плани участі у ймовірній миротворчій місії в Україні
Фото: з вільних джерел
Канаді буде складно зробити свій внесок, враховуючи загальну нестачу військ.
У Канаді триває розробка планів участі у потенційній миротворчій місії в Україні.
 
Про це повідомило CBC News.
 
Очікується, що цього тижня західні військові командири розпочнуть детальне планування місії "коаліції охочих" в Україні, повідомив командувач Об’єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Стів Бойвін.
 
Бойвін припустив, що Канаді буде складно зробити свій внесок, враховуючи загальну нестачу військ.
 
Він повідомив, що минулого тижня в Сполученому Королівстві відбулася попередня зустріч старших військових командирів з 28 країн, які висловили готовність зробити свій внесок у сили, які будуть розгорнуті у разі припинення вогню.
 
Наразі у Канаді готуються до виборів, і якщо новий уряд погодиться направити миротворців, він зіткнеться з тим, що канадських військ не так вже й багато.
 
Зокрема, сотні солдатів беруть участь у підготовці українських сил. 
 
"Я дав своїй команді таку вказівку: давайте почнемо з того, що ми вже маємо на місцях... У нас є оперативна група з більш ніж 400 осіб, які вже проводять навчання військовослужбовців Збройних сил України, і вони проводять це навчання у ближньому зарубіжжі з різних напрямків. Отже, перший підхід, який ми обираємо, полягає у тому, чи можемо ми переформувати цю оперативну групу? Чи можемо ми використовувати тих людей, які вже є, щоб скоригувати наш внесок?", - зауважив Бойвін.
 
Він сказав, що союзники почали розглядати розмір та склад потенційних миротворчих сил, а також те, наскільки добре вони мають бути озброєні.

 

миротворціКанадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія не збирається досягати
Політика
росія не збирається досягати "швидкого прогресу" на переговорах. москва розраховує на дестабілізацію України до 2026 року – американські ЗМІ
Переклад iPress – 25 березня 2025, 14:57
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат у Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Геґсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Політика
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 березня 2025, 16:16
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Бізнес & Фінанси
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Переклад iPress – 21 березня 2025, 12:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється