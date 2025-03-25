Канада розробляє плани участі у ймовірній миротворчій місії в Україні

У Канаді триває розробка планів участі у потенційній миротворчій місії в Україні.

Очікується, що цього тижня західні військові командири розпочнуть детальне планування місії "коаліції охочих" в Україні, повідомив командувач Об’єднаного оперативного командування Канади генерал-лейтенант Стів Бойвін.

Бойвін припустив, що Канаді буде складно зробити свій внесок, враховуючи загальну нестачу військ.

Він повідомив, що минулого тижня в Сполученому Королівстві відбулася попередня зустріч старших військових командирів з 28 країн, які висловили готовність зробити свій внесок у сили, які будуть розгорнуті у разі припинення вогню.

Наразі у Канаді готуються до виборів, і якщо новий уряд погодиться направити миротворців, він зіткнеться з тим, що канадських військ не так вже й багато.

Зокрема, сотні солдатів беруть участь у підготовці українських сил.

"Я дав своїй команді таку вказівку: давайте почнемо з того, що ми вже маємо на місцях... У нас є оперативна група з більш ніж 400 осіб, які вже проводять навчання військовослужбовців Збройних сил України, і вони проводять це навчання у ближньому зарубіжжі з різних напрямків. Отже, перший підхід, який ми обираємо, полягає у тому, чи можемо ми переформувати цю оперативну групу? Чи можемо ми використовувати тих людей, які вже є, щоб скоригувати наш внесок?", - зауважив Бойвін.

Він сказав, що союзники почали розглядати розмір та склад потенційних миротворчих сил, а також те, наскільки добре вони мають бути озброєні.