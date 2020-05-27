Канада ще не визначилася з допуском Huawei до розбудови мережі 5G – Трюдо
Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції в Оттаві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми дослухаємося до порад наших спецслужб у цьому питанні. Ми працюємо з ними, аби упевнитися, що Канада йде правильним шляхом”, - сказав Трюдо, відповідаючи на запитання про перспективи Huawei у країні.
Він наголосив, що Канада узгоджує свою офіційну позицію стосовно Huawei з іншими державами: “Ми близько працюємо з нашими союзниками, стежимо за їхніми діями, аби упевнитися, що й самі чинимо правильно для створення економічних можливостей та досягнення зростання в країні, одночасно підтримуючи безпеку інфраструктури, підприємств і громадян”.
Нагадаємо, що як повідомляє СNBS заборона вдарить в першу чергу по тайваньському виробнику мобільних процесорів TSMC, що забезпечує більше 98 відсотків потреб "Huawei".
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