Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Канада шукає військових партнерів у Європі замість США

20 березня 2025, 16:18
Канада шукає військових партнерів у Європі замість США
Фото: twitter.com/operationsFC
Зокрема обговорюється спільне виробництво винищувачів Gripen.

Канада веде переговори з Європейським Союзом щодо приєднання до нової ініціативи, спрямованої на розширення військової промисловості ЄС. Це відкриє для канадських підприємств можливість брати участь у виробництві європейської військової техніки, зокрема сучасних винищувачів.

За даними The New York Times, така співпраця дозволить Оттаві розширити свої ринки збуту, особливо на тлі охолодження відносин зі США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Переговори передбачають залучення Канади до масштабної програми з посилення оборонного комплексу Європи, який прагне зменшити свою залежність від американської зброї. Одним із напрямків співпраці може стати участь у виробництві винищувачів Saab Gripen, які конкурують з американськими F-35.

Європа активно розвиває свою військову промисловість: бюджети країн-членів на оборону зростають, а спеціальна кредитна програма у 150 мільярдів євро стимулює спільне виробництво техніки. Умови передбачають, що 65% компонентів мають виготовлятися в ЄС або у країнах-партнерах, і Канада може стати одним із ключових постачальників решти 35%.

Канадська оборонна галузь традиційно орієнтована на внутрішній ринок та співпрацю з американськими військовими програмами. Проте останнім часом країна шукає альтернативні партнерства — і участь у новій ініціативі ЄС може стати стратегічним кроком у цьому напрямку.

800 мільярдів євро на оборону: шанс для України
Окрім Канади, свою роль у європейському оборонному ренесансі може знайти й Україна. Колосальні інвестиції ЄС у розмірі 800 мільярдів євро відкривають вікно можливостей для Києва не лише як отримувача допомоги, а й як стратегічного партнера у спільному військовому виробництві.

СШАзброяКанадаоборонаGripen

Останні матеріали

Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Політика
Трамп (путін) взявся за ЄС. Як американський Heritage Foundation планує розвалити Євросоюз – розслідування DeSmog та VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2025, 15:13
Політика
"Віддайте нам Берлін". Пропагандони путіна дякують Трампу за перемогу в новій Холодній війні – Джулія Девіс
Переклад iPress – 20 березня 2025, 11:42
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Політика
Трамп виконує план путіна. Європа має допомогти Україні перемогти росію вже зараз – Тімоті Еш
Переклад iPress – 20 березня 2025, 08:37
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Політика
Рютте у Вашингтоні. Занадто тонко чи занадто гнучко? – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 19 березня 2025, 16:34
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
Бізнес & Фінанси
Як можна заробити на партнерських програмах в Україні без вкладень?
19 березня 2025, 14:37
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада
Технології
Повністю роботизована атака відкриває нову главу у війні. Бригада "Хартія" – першопроходець – WSJ
Переклад iPress – 19 березня 2025, 12:42
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Політика
Припинення вогню, якого немає. путін відкинув пропозицію Трампа про припинення вогню – Іво Даалдер
Переклад iPress – 19 березня 2025, 08:39
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Політика
Європейське НАТО. Бойові повітряні патрулі для України – Майкл Пек
Переклад iPress – 18 березня 2025, 13:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється