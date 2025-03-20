Канада шукає військових партнерів у Європі замість США

Зокрема обговорюється спільне виробництво винищувачів Gripen.

Канада веде переговори з Європейським Союзом щодо приєднання до нової ініціативи, спрямованої на розширення військової промисловості ЄС. Це відкриє для канадських підприємств можливість брати участь у виробництві європейської військової техніки, зокрема сучасних винищувачів.

За даними The New York Times, така співпраця дозволить Оттаві розширити свої ринки збуту, особливо на тлі охолодження відносин зі США після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Переговори передбачають залучення Канади до масштабної програми з посилення оборонного комплексу Європи, який прагне зменшити свою залежність від американської зброї. Одним із напрямків співпраці може стати участь у виробництві винищувачів Saab Gripen, які конкурують з американськими F-35.

Європа активно розвиває свою військову промисловість: бюджети країн-членів на оборону зростають, а спеціальна кредитна програма у 150 мільярдів євро стимулює спільне виробництво техніки. Умови передбачають, що 65% компонентів мають виготовлятися в ЄС або у країнах-партнерах, і Канада може стати одним із ключових постачальників решти 35%.

Канадська оборонна галузь традиційно орієнтована на внутрішній ринок та співпрацю з американськими військовими програмами. Проте останнім часом країна шукає альтернативні партнерства — і участь у новій ініціативі ЄС може стати стратегічним кроком у цьому напрямку.

800 мільярдів євро на оборону: шанс для України

Окрім Канади, свою роль у європейському оборонному ренесансі може знайти й Україна. Колосальні інвестиції ЄС у розмірі 800 мільярдів євро відкривають вікно можливостей для Києва не лише як отримувача допомоги, а й як стратегічного партнера у спільному військовому виробництві.