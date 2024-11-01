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Канада схвалює далекобійні удари України по території росії

01 листопада 2024, 08:07
Канада схвалює далекобійні удари України по території росії
Фото: з вільних джерел
Країна також переконує інші держави підтримати це схвалення.
Канада схвалює далекобійні удари України по території Росії та переконує інші держави надати такий дозвіл.
 
Про це розповіла міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, пише "Укрінформ". 
 
Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію”, – зазначила міністерка. 
 
Також Мелані Жолі заявила, що Канада вірить у запрошення України до НАТО й переконана, що місце України – в Альянсі. 
Канадавійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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