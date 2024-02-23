Канада вводить додаткові санкції проти росії

Канада оголосила, що запроваджує додаткові санкції стосовно 10 фізичних і 153 юридичних осіб, пов'язаних з росією.

Про це йдеться на урядовому сайті Канади.

"Сьогодні ми направляємо чіткий сигнал російським чиновникам і організаціям, якими вони керують: ми підтримуємо народ України, який хоробро захищає свої права перед обличчям невиправданих і агресивних дій Путіна. Ми продовжимо використовувати підривні заходи проти російського уряду, націлюючись на його спроможність вести незаконну війну доти, доки суверенітет і територіальну цілісність України не буде повністю відновлено", - заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію фінансово, логістично і ухиляються від санкцій.

Серед названих осіб : помічники путіна і високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих в рф і на Кіпрі.

"Ці люди й очолювані ними фірми є вузлами прямої та непрямої підтримки агресивної війни російського уряду проти України. Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надають Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари й послуги", - написано на сайті.

Канада оголосила про заборону експорту в росію певних товарів, які можуть бути використані для виробництва зброї і служити війні проти України: вибухові речовини, детонатори, які використовуються в гірничодобувній і будівельній галузях. Заборона на експорт також містить іще 20 контрольованих предметів, які, як відомо, росія використовує для виробництва зброї.

Канада збільшує тиск на путіна та уряд росії, посилюючи режим санкцій. Санкції спрямовані проти будь-якої людини за межами Канади, яка не є канадцем і порушує суверенітет і територіальну цілісність України.

Сюди входять і ті, хто допомагає росії та її довіреним особам уникати або обходити санкції.

"Канада продовжує рішуче засуджувати неспровоковане і невиправдане вторгнення російського уряду в Україну, яке без нагальної потреби поставило під загрозу стабільність в усьому регіоні та незліченну кількість життів, і закликає президента путіна негайно вивести свою армію і маріонеткові сили з України", - наголосили в уряді.