Канада, Велика Британія і Франція погрожують Ізраїлю санкціями

Три країни вимагають в Ізраїлю припинити наступ у Газі

Канада, Велика Британія та Франція закликали Ізраїль припинити військові дії в Газі та негайно дозволити доставити туди гуманітарну допомогу і пригрозили введенням санкцій у відповідь.

Про це йдеться у спільній заяві трьох країн на сайті уряду Канади.

"Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить доставку базової кількості продуктів харчування в Газу, є абсолютно недостатньою. Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити свої військові операції в Газі та негайно дозволити доставку гуманітарної допомоги до Гази", - зазначено у зверненні.

Країни також закликали ХАМАС "негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня 2023 року". У заяві підкреслюється, що згадані країни "завжди підтримували право Ізраїлю захищати ізраїльтян від тероризму, але ця ескалація є абсолютно непропорційною".

"Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньяху вчиняє ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить відновлений військовий наступ і не скасує обмеження на гуманітарну допомогу, ми вживемо подальших конкретних заходів у відповідь", - йдеться у заяві.