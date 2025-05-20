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Канада, Велика Британія і Франція погрожують Ізраїлю санкціями

20 травня 2025, 09:53
Канада, Велика Британія і Франція погрожують Ізраїлю санкціями
Фото: з вільних джерел
Три країни вимагають в Ізраїлю припинити наступ у Газі
Канада, Велика Британія та Франція закликали Ізраїль припинити військові дії в Газі та негайно дозволити доставити туди гуманітарну допомогу і пригрозили введенням санкцій у відповідь.
 
Про це йдеться у спільній заяві трьох країн на сайті уряду Канади.
 
"Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить доставку базової кількості продуктів харчування в Газу, є абсолютно недостатньою. Ми закликаємо уряд Ізраїлю припинити свої військові операції в Газі та негайно дозволити доставку гуманітарної допомоги до Гази", - зазначено у зверненні. 
 
Країни також закликали ХАМАС "негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня 2023 року". У заяві підкреслюється, що згадані країни "завжди підтримували право Ізраїлю захищати ізраїльтян від тероризму, але ця ескалація є абсолютно непропорційною".
 
"Ми не будемо стояти осторонь, поки уряд Нетаньяху вчиняє ці кричущі дії. Якщо Ізраїль не припинить відновлений військовий наступ і не скасує обмеження на гуманітарну допомогу, ми вживемо подальших конкретних заходів у відповідь", - йдеться у заяві.
ІзраїльвійнаСектор Гази

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