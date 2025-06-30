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Канада відновлює торговельні переговори зі США

30 червня 2025, 08:33
Канада відновлює торговельні переговори зі США
Фото: з вільних джерел
Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.
Канада відновила торговельні переговори зі США після того, як скасувала податок на цифрові послуги (DST). 
 
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Канади.
 
Стягнення податку 30 червня 2025 року призупинять, і незабаром міністр фінансів Канади запропонує законопроєкт про скасування закону про податок на цифрові послуги.
 
"Канада скасує податок на цифрові послуги (DST) в очікуванні взаємовигідної комплексної торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Відповідно до цих дій, прем'єр-міністр Карні та президент Трамп домовилися, що сторони відновлять переговори з метою досягнення угоди до 21 липня 2025 року", – зазначено на сайті уряду. 
 
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зауважив, що у переговорах щодо нових економічних та безпекових відносин між Канадою та Сполученими Штатами уряд Канади "завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої угоди в найкращі інтереси канадських працівників та бізнесу".  
 
За його словами, скасування податку сприятиме відновленню переговорів щодо 21 липня 2025 року, дати, встановленої на саміті лідерів G7 цього місяця в Кананаскісі.
 
Податок на цифрові послуги (DST) запровадили у 2020 році, щоб великі технологічні компанії, що працюють у Канаді, сплачували податок з доходів, отриманих від канадців. Канада завжди надавала перевагу багатосторонній угоді щодо оподаткування цифрових послуг. Під час міжнародних перемовин з партнерами, зокрема США, яка змінить національні податки, уряд вирішив скасувати цей податок, щоб уникнути податкової нерівності.
 
КанадаСШАпереговори

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