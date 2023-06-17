Канада відправляє танки Leopard-2 в Латвію

До бойової багатонаціональної групи з десяти країн НАТО приєднається танкова бригада канадської армії.

Протягом найближчих місяців Канада відправить до Латвії танкову бригаду канадської армії в складі 15 танків Leopard-2 разом з допоміжним персоналом і технікою.

Про це заявила міністра оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє прес-служба уряду Канади.

Міністр уточнила, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени цього року, а повне розгортання, у складі близько 130 осіб, заплановане весною наступного року.

Також Канада перекине в Латвію понад 35 машин, в тому числі дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також різноманітні транспортні засоби для технічного обслуговування, забезпечення пальним, постачання і транспортування військових.

"Розгортання танкового ескадрону канадської армії в Латвії демонструє незмінну відданість Канади безпеці Латвії та колективній обороні НАТО. Як член-засновник НАТО, Канада і надалі робитиме конкретні внески на захист членів Альянсу", - заявила міністр.

Країни НАТО почали укріплювати рубежі після повномасштабного вторгнення росії в Україну.