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Канада відправляє танки Leopard-2 в Латвію

17 червня 2023, 11:49
Канада відправляє танки Leopard-2 в Латвію
До бойової багатонаціональної групи з десяти країн НАТО приєднається танкова бригада канадської армії.

Протягом найближчих місяців Канада відправить до Латвії танкову бригаду канадської армії в складі 15 танків Leopard-2 разом з допоміжним персоналом і технікою. 

Про це заявила міністра оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє прес-служба уряду Канади.

Міністр уточнила, що прибуття танків, особового складу та обладнання очікується восени цього року, а повне розгортання, у складі близько 130 осіб, заплановане весною наступного року.

Також Канада перекине в Латвію понад 35 машин, в тому числі дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, а також різноманітні транспортні засоби для технічного обслуговування, забезпечення пальним, постачання і транспортування військових. 

"Розгортання танкового ескадрону канадської армії в Латвії демонструє незмінну відданість Канади безпеці Латвії та колективній обороні НАТО. Як член-засновник НАТО, Канада і надалі робитиме конкретні внески на захист членів Альянсу", - заявила міністр.

Країни НАТО почали укріплювати рубежі після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

НАТОЛатвіяLeopard-2

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