Канада відправила до України боєприпаси для ППО
Про це розповіли у офісі міністра оборони Канади Аніти Ананд, повідомляє CBC News
“Співрозмовник з офісу міністра сказав, що боєприпаси для систем повітряної оборони вже перебувають на шляху до України”, - написало канадське ЗМІ.
Також в офісі міністра підтвердили, що сучасна система ППО NASAMS, яку Канада в січні погодилася купити для України, ще не відправлена.
“Канада домовилася із США про купівлю цих сучасних пускових установок наземного базування, але поки немає точних планів стосовно їх доставки”, - зазначили в міністерстві.Раніше сталдо відомо, що Україна і Канада оновлять договір про торгівлю.