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Канада відправила до України боєприпаси для ППО

12 квітня 2023, 10:39
Канада відправила до України боєприпаси для ППО
Фото: U.S. DepartmentofDefense
Боєприпаси для систем протиповітряної оборони, які передала Канада, вже їдуть до України.

Про це розповіли у офісі міністра оборони Канади Аніти Ананд, повідомляє CBC News

“Співрозмовник з офісу міністра сказав, що боєприпаси для систем повітряної оборони вже перебувають на шляху до України”, - написало канадське ЗМІ.

Також в офісі міністра підтвердили, що сучасна система ППО NASAMS, яку Канада в січні погодилася купити для України, ще не відправлена.

“Канада домовилася із США про купівлю цих сучасних пускових установок наземного базування, але поки немає точних планів стосовно їх доставки”, - зазначили в міністерстві. 

Раніше сталдо відомо, що Україна і Канада оновлять договір про торгівлю.
КанадабоєприпасиППОNASAMS

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