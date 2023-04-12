Канада відправила до України боєприпаси для ППО

Боєприпаси для систем протиповітряної оборони, які передала Канада, вже їдуть до України.

Про це розповіли у офісі міністра оборони Канади Аніти Ананд, повідомляє CBC News

“Співрозмовник з офісу міністра сказав, що боєприпаси для систем повітряної оборони вже перебувають на шляху до України”, - написало канадське ЗМІ.

Також в офісі міністра підтвердили, що сучасна система ППО NASAMS, яку Канада в січні погодилася купити для України, ще не відправлена.

“Канада домовилася із США про купівлю цих сучасних пускових установок наземного базування, але поки немає точних планів стосовно їх доставки”, - зазначили в міністерстві.