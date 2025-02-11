Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній

Оттава пообіцяла "чітку і виважену" реакцію на дії Вашингтона

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є "абсолютно невиправданими".

Про це повідомляє CNN.

Чиновник також попередив, що реакція Канади на це буде "чіткою і виваженою". Посилаючись на дані міністерства торгівлі США, Шампань зазначив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Штатів.

"Канадські сталь та алюміній підтримують ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування", – наголосив він.