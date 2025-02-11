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Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній

11 лютого 2025, 10:05
Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній
Фото: з вільних джерел
Оттава пообіцяла "чітку і виважену" реакцію на дії Вашингтона

Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є "абсолютно невиправданими".

Про це повідомляє CNN.

Чиновник також попередив, що реакція Канади на це буде "чіткою і виваженою". Посилаючись на дані міністерства торгівлі США, Шампань зазначив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Штатів.
 
"Канадські сталь та алюміній підтримують ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування", – наголосив він.
 
Міністр пообіцяв, що Канада проконсультується зі своїми міжнародними партнерами й розгляне деталі тарифів.
 
Водночас ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем'єр-міністерки країни, назвала мита "незаконними й невиправданими".
 
"З огляду на те, що Дональд Трамп вирішив ввести тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та робітників, ми повинні зробити те, що ми зробили при першій його спробі: відповісти долар за долар", – зазначила політикиня.
 
Фріланд закликала до переговорів із іншими постраждалими країнами, щоб дати відсіч президенту США.

 

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