Канада відреагувала на мита США на сталь та алюміній
11 лютого 2025, 10:05
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Оттава пообіцяла "чітку і виважену" реакцію на дії Вашингтона
Міністр інновацій, науки і промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань вважає, що запроваджені мита США на сталь та алюміній є "абсолютно невиправданими".
Про це повідомляє CNN.
Чиновник також попередив, що реакція Канади на це буде "чіткою і виваженою". Посилаючись на дані міністерства торгівлі США, Шампань зазначив, що Канада є найбільшим джерелом обох матеріалів для Штатів.
"Канадські сталь та алюміній підтримують ключові галузі промисловості США: від оборони, суднобудування, енергетики до автомобілебудування", – наголосив він.
Міністр пообіцяв, що Канада проконсультується зі своїми міжнародними партнерами й розгляне деталі тарифів.
Водночас ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд, яка балотується на посаду прем'єр-міністерки країни, назвала мита "незаконними й невиправданими".
"З огляду на те, що Дональд Трамп вирішив ввести тарифи проти нашої сталеливарної та алюмінієвої промисловості та робітників, ми повинні зробити те, що ми зробили при першій його спробі: відповісти долар за долар", – зазначила політикиня.
Фріланд закликала до переговорів із іншими постраждалими країнами, щоб дати відсіч президенту США.