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Канада ввела економічні санкції проти посадовців часів Віктора Януковича

04 червня 2024, 20:35
Канада ввела економічні санкції проти посадовців часів Віктора Януковича
Фото: kievvlast.com.ua
Санкції ввели проти Азарова, Табачника, Богатирьової та інших.

Канада ввела економічні санкції проти українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича. Зокрема, проти Миколи та Олексія Азарових, Раїси Богатирьової та самого Януковича.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канадського уряду.

Зазначається, що уряд Канади вважає ситуацію в Україні серйозним порушенням міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

Через це запроваджуються санкції щодо політиків. Зокрема, під обмеження потрапили:

  • Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
  • Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
  • Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
  • Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
  • Сергій Курченко, бізнесмен;
  • Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
  • Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
  • Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
  • Олександр Якименко, ексголова СБУ;
  • Віталій Захарченко, ексголова МВС. Санкції означають, що канадцям заборонено проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.
Віктор ЯнуковичсанкціїКанадавійна в Україніросія окупанти

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