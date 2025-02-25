Канада ввела нові санкції проти росії

Санкції запроваджено проти фізичних осіб, компаній та суден тіньового флоту рф

Канада запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, а також суден російського тіньового флоту.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час візиту у Київ, йдеться на сайті канадського уряду.

Трюдо оголосив про санкції проти 76 фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку військово-промисловій базі кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей, або підтримують можливості кремля з проведення інформаційних операцій, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим путіна.

Канада також запровадила санкції проти 109 суден, які перевозили підсанкційні товари й були частиною російського тіньового флоту.

Під обмеження потрапили, зокрема: