Канада ввела нові санкції проти росії
25 лютого 2025, 14:07
Фото: з відкритих джерел
Санкції запроваджено проти фізичних осіб, компаній та суден тіньового флоту рф
Канада запровадила нові санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, а також суден російського тіньового флоту.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо під час візиту у Київ, йдеться на сайті канадського уряду.
Трюдо оголосив про санкції проти 76 фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку військово-промисловій базі кремля, причетні до незаконної депортації або примусового переміщення українських дітей, або підтримують можливості кремля з проведення інформаційних операцій, а також проти високопоставлених російських урядовців та олігархів, які підтримують режим путіна.
Канада також запровадила санкції проти 109 суден, які перевозили підсанкційні товари й були частиною російського тіньового флоту.
Під обмеження потрапили, зокрема:
- 92 нафтові танкери, залучені у транспортування російської нафти до третіх країн;
- дев'ять танкерів зі зрідженим природним газом (ЗПГ), що пустили в дію у транспортуванні ЗПГ до третіх країн;
- вісім суден, відповідальних за перевезення зброї до росії з Ірану та Північної Кореї.
Крім цього, Канада розширила заборону на експорт чутливих товарів і технологій із Канади до росії.
"Канада залишається непохитною у своїй підтримці України і продовжуватиме використовувати санкції, щоб послабити здатність Росії вести свою незаконну війну. Завдаючи ударів по її військово-промисловій базі, викриваючи відповідальних за злочини та зловживання на окупованих українських територіях, підриваючи довірених осіб олігархів та тіньовий флот, що підтримує російський режим, ми притягаємо росію до відповідальності", – наголосив Трюдо.
Загалом Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України, а також до грубих і систематичних порушень прав людини.