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Канада ввела санкції проти пропагандистів кремля і російської "оборонки"

13 червня 2024, 20:53
Канада ввела санкції проти пропагандистів кремля і російської
Фото: з відкритих джерел
Також обмежувальні заходи торкнулися організацій, що допомагають росії обходити санкції.

13 червня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

"Ці санкції спрямовані проти багатьох фізичних та юридичних осіб, причетних до операцій із дезінформації та пропаганди. До них також входять підприємства російського військово-промислового комплексу, які постачають ключові технології і електрокомпоненти для підтримки військових зусиль росії", - зазначили у відомстві.

Також обмежувальні заходи торкнулися організацій, які допомагають рф обходити санкції. Зокрема, йдеться про доступ до підсанкційних товарів і продаж нафти вище від установленої цінової стелі.

Крім того, Канада заборонила експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які росія може використовувати для виробництва зброї. 

Обмежувальні заходи Оттава погодила із партнерами по G7.

Канадавійна в Україніросія окупантиСанкції проти рф

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