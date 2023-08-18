Канада ввела санкції проти трьох російських судів за переслідування опозиції

Саме вони причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алєксєєм Навальним.

Міністерство закордонних справ Канади в п’ятницю оголосило санкції проти 15 російських фізичних та трьох юридичних осіб через переслідування політичних опонентів і критиків кремлівського режиму.

Про це йдеться у заяві канадського МЗС.

Під санкції Канади потрапили високопосадовці російського уряду, судової системи та слідчого комітету, а також три суди, включно з Басманним районним судом москви, безпосередньо причетні до судів над Владіміром Кара-Мурзою та Алєксєєм Навальним.

Кара-Мурзу двічі намагались отруїти за вказівкою кремля і з квітня 2022 року тримали у в'язниці в москві за виступи проти війни в Україні. Навальний пережив отруєння "Новічком" у 2020 році й із січня 2021-го перебував в ув’язненні за опозиційну діяльність.

Як зазначає канадське МЗС, після повномасштабного вторгнення в Україну в росії відбулась хвиля внутрішніх репресій проти антивоєнних протестів й критики та посилився контроль над інформаційним простором.

"Запроваджуючи ці санкції, Канада спільно з Великою Британією та США покладає додатковий тягар на російських посадовців зі сфер правосуддя й безпеки, які причетні до порушень прав людини та є співучасниками невиправданої та незаконної війни владіміра путіна в Україні", – йдеться в заяві.

Загалом із 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 2600 фізичних та юридичних осіб у росії, білорусі, Україні та Молдові, причетних до порушення суверенітету й територіальної цілісності України.