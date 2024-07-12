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ПОЛІТИКА

Канада виділяє $285 млн на підготовку українських військових пілотів

12 липня 2024, 10:30
Канада виділяє $285 млн на підготовку українських військових пілотів
Фото: twitter.com/operationsFC
Виділені кошти будуть багаторічним внеском у Коаліцію можливостей Військово-повітряних сил на пʼять років.

Канада оголосила про виділення 389 мільйонів канадських доларів (понад 280 млн доларів США) на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляється на сайті Офісу премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Ці кошти, виділені в рамках раніше оголошеного військового фінансування, сприятимуть навчанню пілотів у збройних силах України, а також нададуть критично важливе обладнання для забезпечення безпечної експлуатації F-16 в Україні", — сказано в повідомленні.

Виділені кошти будуть багаторічним внеском у Коаліцію можливостей Військово-повітряних сил на пʼять років.

Також у премʼєра нагадали про анонсоване раніше на саміті НАТО виділення додаткових 500 млн канадських доларів ($354 млн) на військову допомогу Україні в рамках обіцянки НАТО про довгострокову допомогу у сфері безпеки. Сюди входить майже 444 млн канадських доларів ($314 млн) Міністерству національної оборони Канади на покриття видатків на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад 56 млн канадських доларів ($39,6 млн) для трастового фонду NATO Comprehensive Assistance Package (CAP) для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки і оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО.

Канададопомога Українінавчання військовихпілоти

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