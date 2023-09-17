Канада виділила $24 млн на ППО для України

ППО України потребує посилення перед зимовим періодом.

Уряд Канади виділить 33 мільйони канадських доларів (близько 24,5 мільйона доларів США) міжнародній партнерській спільноті, очолюваній Великобританією, яка закуповує обладнання для протиповітряної оборони для України. ППО України потребує посилення перед зимовим періодом, коли росіяни можуть повторити масовані атаки проти енергосистеми. Тому деякі партнери розглядають навіть варіанти тимчасової передачі Україні своїх систем ППО.

Про це повідомляє Reuters.

17 вересня міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна, передаючи кошти, намагається допомогти Україні захиститися від російських ракетних атак і безпілотників. У своїй заяві Блер зазначив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.

З моменту повномасштабного вторгнення росії, Канада, де проживає одна з найбільших у світі українських діаспор, є активним прихильником України. Оттава вже виділила понад 8 мільярдів канадських доларів допомоги (5,9 млрд доларів США), в тому числі близько 1,8 мільярда канадських доларів на військову допомогу.

Партнерство, в якому також беруть участь США, Нідерланди і Данія, має на меті придбати сотні ракет для систем ППО ЗСУ малої і середньої дальності і пов'язаних з ними систем.