Канада виділить $410 млн на підтримку України
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про нове фінансування та проєкти на суму 541 млн канадських доларів ($410 млн) для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки.
Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Канади.
"Прем'єр-міністр оголосив про виділення 541 млн канадських доларів нового фінансування та проєктів на підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України ґрунтується на понад 8 млрд різнобічної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року", – йдеться у повідомленні.
За словами Трюдо, Канада має намір відповісти на прямий запит України, надавши їй додаткові безпілотники.
Трюдо також оголосив про виділення додаткових 48,8 млн канадських доларів ($37 млн) до Комплексного пакету допомоги для України.
Цей внесок підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні через передачу матеріальних засобів, у тому числі палива, мостового обладнання, пайків і засобів першої допомоги.