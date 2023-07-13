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Канада виділить $410 млн на підтримку України

13 липня 2023, 08:55
Канада виділить $410 млн на підтримку України
Фото: zn.ua
Канада входить до групи 11 країн-партнерів, які підписали меморандум, що визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про нове фінансування та проєкти на суму 541 млн канадських доларів ($410 млн) для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки.

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра Канади.

"Прем'єр-міністр оголосив про виділення 541 млн канадських доларів нового фінансування та проєктів на підтримку України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Нове фінансування для України ґрунтується на понад 8 млрд різнобічної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року", – йдеться у повідомленні.

За словами Трюдо, Канада має намір відповісти на прямий запит України, надавши їй додаткові безпілотники.

Канада також забезпечуватиме тренування та розбудову потенціалу українських військових в рамках операції "UNIFIER" в Канаді. Цього літа Королівський військовий коледж Сен-Жан прийматиме офіцерів-курсантів з України на інтенсивну тритижневу навчальну програму, розроблену у партнерстві з НАТО в рамках Програми вдосконалення військової освіти (DEEP).

Трюдо також оголосив про виділення додаткових 48,8 млн канадських доларів ($37 млн) до Комплексного пакету допомоги для України. 

Цей внесок підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні через передачу матеріальних засобів, у тому числі палива, мостового обладнання, пайків і засобів першої допомоги. 

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