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Канада вже цього року збільшить витрати на оборону до 2% ВВП

09 червня 2025, 20:12
Канада вже цього року збільшить витрати на оборону до 2% ВВП
Також Оттава планує оновлювати власні збройні сили.

Уряд Канади суттєво нарощує оборонні видатки та доводить їх до 2% ВВП вже в 2025 році.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"Канада досягне цільового показника НАТО у 2% ВВП цього року, тобто на пʼять років раніше, ніж планувалося", - сказав Карні.

За його словами, країн і далі нарощуватиме оборонні видатки  протягом подальших років.

"Хоробрі жінки та чоловіки, які захищають наш суверенітет, не мають необхідних їм у більш ризикованому світі ресурсів. Наша військова інфраструктура й обладнання застаріли, що знижує готовність нашого війська", - додав премʼєр-міністр.

Він зазначив, що лише один з чотирьох наявних на озброєнні Збройних сил Канади підводних човнів здатний виходити в море. 

"Менше половини наших морських суден й сухопутних автомобілів - справні. І загалом, ми надто залежні від США", - підсумував канадський прем’єр.

 

ввпКанадаоборона

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