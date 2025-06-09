Канада вже цього року збільшить витрати на оборону до 2% ВВП

Також Оттава планує оновлювати власні збройні сили.

Уряд Канади суттєво нарощує оборонні видатки та доводить їх до 2% ВВП вже в 2025 році.

Про це заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"Канада досягне цільового показника НАТО у 2% ВВП цього року, тобто на пʼять років раніше, ніж планувалося", - сказав Карні.

За його словами, країн і далі нарощуватиме оборонні видатки протягом подальших років.

"Хоробрі жінки та чоловіки, які захищають наш суверенітет, не мають необхідних їм у більш ризикованому світі ресурсів. Наша військова інфраструктура й обладнання застаріли, що знижує готовність нашого війська", - додав премʼєр-міністр.

Він зазначив, що лише один з чотирьох наявних на озброєнні Збройних сил Канади підводних човнів здатний виходити в море.

"Менше половини наших морських суден й сухопутних автомобілів - справні. І загалом, ми надто залежні від США", - підсумував канадський прем’єр.