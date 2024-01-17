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Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами

17 січня 2024, 11:33
Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами
Фото: з вільних джерел
Очікується, що нові обмеження набудуть чинності весною цього року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.

Канада позбавлятиме державного фінансування університети й окремих науковців, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.

Про це йдеться у новому документі, оприлюдненому канадським урядом.

До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:

- 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО рф;

- Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;

- "Автономна некомерційна організація "Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики";

- 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;

- 27-й науковий центр Міноборони рф;

- 48-й Центральний науково-дослідний інститут рф.

Канада визнала ці шість центрів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Будь-яка співпраця із ними заборонена канадським вченим, які працюють у "чутливих" сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, а сферу роботизації й кілька інших.

Канаданауковцівійна в Україніросія окупанти

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