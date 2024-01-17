Канада заборонила співпрацю із російськими науковими інститутами
Канада позбавлятиме державного фінансування університети й окремих науковців, якщо вони співпрацюватимуть із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами.
Про це йдеться у новому документі, оприлюдненому канадським урядом.
До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:
- 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО рф;
- Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;
- "Автономна некомерційна організація "Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики";
- 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;
- 27-й науковий центр Міноборони рф;
- 48-й Центральний науково-дослідний інститут рф.
Канада визнала ці шість центрів такими, що становлять загрозу національній безпеці. Будь-яка співпраця із ними заборонена канадським вченим, які працюють у "чутливих" сферах досліджень, до яких внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, а сферу роботизації й кілька інших.