ПОЛІТИКА НОВИНИУ Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій, наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть даніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канада заморозила російських активів на $320 мільйонів
Фото: expres.ua
У рамках економічних санкцій проти рф за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол США).
Про це заявили у Королівській канадській кінній поліції, яка контролює дотримання санкцій.
"З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно росії", - йдеться в заяві.
У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.
Як раніше повідомляв iPress, продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Канади розпочала проєкт на суму 52 мільйони канадських доларів (40 млн дол США) для розв’язання проблеми дефіциту зерносховищ в Україні.
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