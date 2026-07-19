Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Канада замовляє 190 броньованих машин ACSV, частину з яких передадуть Україні

19 липня 2026, 13:13
Канада замовляє 190 броньованих машин ACSV, частину з яких передадуть Україні
Фото: з вільних джерел
GDLS-Canada є одним з найважливіших підприємств оборонної промисловості країни.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті відвідали завод компанії "General Dynamics Land Systems-Canada" (GDLS-Canada), аби офіційно оголосити про нове стратегічне партнерство між урядом Канади та цією компанією.
 
Про це повідомляє Defence Blog.
 
Також вони заявили про укладення контракту на суму близько 1,4 млрд доларів на постачання 190 додаткових броньованих бойових машин ACSV для підтримки канадських збройних сил та ще 35 таких самих машин, які будуть виготовлені спеціально для України. 
 
"Броньована машина бойової підтримки (ACSV) – це колісна броньована машина з приводом 8×8, побудована на тому самому шасі, що й LAV 6.0 – основна платформа бойових машин піхоти канадської армії. Це забезпечує версії підтримки таку саму мобільність і захист, як і у бойових машин на передовій, яких вона супроводжує, замість того, щоб відставати позаду в більш вразливій, легкоброньованій вантажівці", – пояснили у матеріалі.
 
Також ACSV виконує вісім різних функцій, які призначені для забезпечення функціонування бригади в польових умовах, включаючи варіанти командного пункту, санітарного автомобіля, інженерної машини, машини радіоелектронної боротьби та машини технічного обслуговування та евакуації, змінюючи застарілий канадський парк гусеничних машин LAV II Bison та M113, які перебували на озброєнні протягом десятиліть.
 
GDLS-Canada є одним з найважливіших підприємств оборонної промисловості країни. Компанія працює в Лондоні, провінція Онтаріо, з 1977 року. За майже 50 років підприємство передало Канаді та країнам-союзникам понад 11 тисяч легких броньованих машин. 

 

Канадавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". "Цар Мідас навпаки", вихідці з КДБ та мафія. Частини 12 і 13 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 17 липня 2026, 13:45
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Бізнес & Фінанси
Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман
Переклад iPress – 17 липня 2026, 11:58
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Технології
Україна прискорює ракетно-дронові перегони. Як Patriot і удари по НПЗ змінюють війну на виснаження – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 липня 2026, 08:13
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Політика
Об'єднання Молдови з Румунією перестало бути політичною фантазією. Чи стане унія запасним шляхом до ЄС і НАТО – Елісон Мутлер
Переклад iPress – 16 липня 2026, 12:19
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Політика
Смерть Ліндсі Грема відкрила боротьбу за його місце в Сенаті. Хто стане новим союзником України у Південній Кароліні – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 16 липня 2026, 11:08
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Політика
Мерц застеріг MAGA від втручання у вибори в Європі. Нова програма США посилила підозри щодо підтримки ультраправих – Politico
Переклад iPress – 16 липня 2026, 08:15
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Політика
Європа демонструє силу в Україні. В іранському питанні її стратегічна автономія дає збій – New York Times
Переклад iPress – 15 липня 2026, 16:24
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Політика
ФСБ знову дістає стару брехню про бен Ладена. Навіщо російські спецслужби прирівнюють себе до ЦРУ – Андрєй Солдатов й Іріна Бороган
Переклад iPress – 15 липня 2026, 13:24
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється