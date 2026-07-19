Канада замовляє 190 броньованих машин ACSV, частину з яких передадуть Україні
19 липня 2026, 13:13
Фото: з вільних джерел
GDLS-Canada є одним з найважливіших підприємств оборонної промисловості країни.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті відвідали завод компанії "General Dynamics Land Systems-Canada" (GDLS-Canada), аби офіційно оголосити про нове стратегічне партнерство між урядом Канади та цією компанією.
Про це повідомляє Defence Blog.
Також вони заявили про укладення контракту на суму близько 1,4 млрд доларів на постачання 190 додаткових броньованих бойових машин ACSV для підтримки канадських збройних сил та ще 35 таких самих машин, які будуть виготовлені спеціально для України.
"Броньована машина бойової підтримки (ACSV) – це колісна броньована машина з приводом 8×8, побудована на тому самому шасі, що й LAV 6.0 – основна платформа бойових машин піхоти канадської армії. Це забезпечує версії підтримки таку саму мобільність і захист, як і у бойових машин на передовій, яких вона супроводжує, замість того, щоб відставати позаду в більш вразливій, легкоброньованій вантажівці", – пояснили у матеріалі.
Також ACSV виконує вісім різних функцій, які призначені для забезпечення функціонування бригади в польових умовах, включаючи варіанти командного пункту, санітарного автомобіля, інженерної машини, машини радіоелектронної боротьби та машини технічного обслуговування та евакуації, змінюючи застарілий канадський парк гусеничних машин LAV II Bison та M113, які перебували на озброєнні протягом десятиліть.
GDLS-Canada є одним з найважливіших підприємств оборонної промисловості країни. Компанія працює в Лондоні, провінція Онтаріо, з 1977 року. За майже 50 років підприємство передало Канаді та країнам-союзникам понад 11 тисяч легких броньованих машин.