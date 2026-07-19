Канада замовляє 190 броньованих машин ACSV, частину з яких передадуть Україні

GDLS-Canada є одним з найважливіших підприємств оборонної промисловості країни.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та міністр національної оборони Девід Дж. МакГінті відвідали завод компанії "General Dynamics Land Systems-Canada" (GDLS-Canada), аби офіційно оголосити про нове стратегічне партнерство між урядом Канади та цією компанією.

Про це повідомляє Defence Blog.

Також вони заявили про укладення контракту на суму близько 1,4 млрд доларів на постачання 190 додаткових броньованих бойових машин ACSV для підтримки канадських збройних сил та ще 35 таких самих машин, які будуть виготовлені спеціально для України.

"Броньована машина бойової підтримки (ACSV) – це колісна броньована машина з приводом 8×8, побудована на тому самому шасі, що й LAV 6.0 – основна платформа бойових машин піхоти канадської армії. Це забезпечує версії підтримки таку саму мобільність і захист, як і у бойових машин на передовій, яких вона супроводжує, замість того, щоб відставати позаду в більш вразливій, легкоброньованій вантажівці", – пояснили у матеріалі.