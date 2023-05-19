Канада запровадила санції щодо росіян, причетних до викрадення дітей з України

Санкції стосуються "17 осіб та 18 організацій, пов'язаних з російськими компаніями, які постачають військові технології та розробки збройним силам рф, родичів підсанкційних осіб та членів кремлівської еліти".

Канада оголосила, що запровадила нові санкції проти більш як 70 осіб та організацій з росії, які підтримують незаконні військові дії рф та є співучасниками порушень прав людини.

Про це повідомляє The Canadian Press.

"Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії росії та є співучасниками порушень прав людини", – сказав прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час саміту G7 у Хіросімі.

Також обмеження будуть застосовані до 30 осіб та восьми організацій, причетних до порушень прав людини росією, зокрема викрадення українських дітей.