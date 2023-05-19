Канада запровадила санції щодо росіян, причетних до викрадення дітей з України
Канада оголосила, що запровадила нові санкції проти більш як 70 осіб та організацій з росії, які підтримують незаконні військові дії рф та є співучасниками порушень прав людини.
Про це повідомляє The Canadian Press.
"Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії росії та є співучасниками порушень прав людини", – сказав прем'єр-міністр Джастін Трюдо під час саміту G7 у Хіросімі.
Також обмеження будуть застосовані до 30 осіб та восьми організацій, причетних до порушень прав людини росією, зокрема викрадення українських дітей.