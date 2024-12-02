Канада запровадить санкції проти причетних до порушень прав людини в Грузії
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала запровадження санкцій проти осіб у Грузії, причетних до порушень прав людини або корупції.
Про це вона сказала в понеділок, 2 грудня, на пресконференції з главами МВС країн Балтії.
Про це повідомляє Interpressnews.
Жолі наголосила, що на тлі останніх подій Канада висловлює солідарність з грузинським народом, "і ми дуже стурбовані тим, що росія намагається зробити в Грузії".
"Ми будемо слідувати прикладу (країн Балтії. – Ред.) в цьому звʼязку, ми будемо вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до порушень прав людини або корупції, на основі режиму санкцій", – додала вона.
Глава канадського МЗС додала, що подробиці будуть оголошені "найближчими днями".
Литва також ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.
Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.
У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:
- перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;
- заступник голови МВС Йосеб Челідзе;
- заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;
- заступник голови МВС Георгій Бутхузі;
- голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);
- заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);
- заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;
- директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;
- директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.
Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.