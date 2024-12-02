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ПОЛІТИКА

Канада запровадить санкції проти причетних до порушень прав людини в Грузії

02 грудня 2024, 21:34
Канада запровадить санкції проти причетних до порушень прав людини в Грузії
Фото: Netgazeti
Литва також ввела санкції проти представників грузинської влади.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі анонсувала запровадження санкцій проти осіб у Грузії, причетних до порушень прав людини або корупції.

Про це вона сказала в понеділок, 2 грудня, на пресконференції з главами МВС країн Балтії.

Про це повідомляє Interpressnews.

Жолі наголосила, що на тлі останніх подій Канада висловлює солідарність з грузинським народом, "і ми дуже стурбовані тим, що росія намагається зробити в Грузії".

"Ми будемо слідувати прикладу (країн Балтії. – Ред.) в цьому звʼязку, ми будемо вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до порушень прав людини або корупції, на основі режиму санкцій", – додала вона.

Глава канадського МЗС додала, що подробиці будуть оголошені "найближчими днями".

Литва також ввела санкції проти представників грузинської влади за розгін протестів. У санкційний список потрапили 11 осіб.

Санкції запровадили проти засновника керівної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі, а також міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі.

У санкційний список потрапило керівництво грузинського МВС:

  • перший заступник голови МВС Шалва Бедоідзе;
  • заступник голови МВС Йосеб Челідзе;
  • заступник голови МВС Олександр Дарахвелідзе;
  • заступник голови МВС Георгій Бутхузі;
  • голова департаменту з особливих доручень Звіад Харазішвілі (перебуває під санкціями США);
  • заступник голови департаменту з особливих доручень Мілері Лагазаурі (перебуває під санкціями США);
  • заступник голови департаменту з особливих доручень Мірза Кезевадзе;
  • директор департаменту патрульної поліції Важа Сірадзе;
  • директор Департаменту центральної кримінальної поліції МВС Теймураз Купатадзе.

Нагадаємо, у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

ГрузіяЛитвасанкціїКанада

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