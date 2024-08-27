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Канада запровадить жорсткі мита на китайські електрокари та метали – The Guardian

27 серпня 2024, 09:53
Канада запровадить жорсткі мита на китайські електрокари та метали – The Guardian
Фото: з вільного доступу
В уряді Джастіна Трюдо вирішили наслідувати приклад Сполучених Штатів.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про рішення уряду запровадити 100-відсоткове мито на імпорт китайських електрокарів.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Також імпортери будуть змушені платити 25% від вартості завезеного у Канаду з Піднебесної металу - сталі та алюмінію. За словами Трюдо, таким чином влада в Оттаві намагається протидіяти "навмисній, схваленій китайською владою політиці перенасичення ринку". 
 
Уряд не уточнив, чи стосуватимуться обмеження автомобілів Tesla, які виробляють на заводі у Китаї. На тлі заяв Трюдо акції дітища Ілона Маска впали на 3%. Очікується, що компанія може припинити возити до Канади китайські автомобілі і перепрофілювати цей напрям на американське виробництво.
 
Нові канадські мита практично дублюють ті, що були запроваджені адміністрацією Джо Байдена у США наприкінці весни. 
КитайсанкціїКанадавійна в Україніросія окупанти

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