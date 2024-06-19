Канада запроваджує нові санкції проти 13 російських громадян через смерть Навального

Обмеження будуть запроваджені відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо росії.

Канада запроваджує додаткові санкції щодо 13 громадян російської федерації через смерть опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Канади.

Обмеження будуть запроваджені відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи щодо росії. Вони запроваджуються у зв'язку зі смертю 16 лютого 2024 року ув'язненого російського опозиційного лідера Олексія Навального та продовженням грубих і систематичних порушень прав людини у країні.

Об'єктами розслідування є високопосадовці та високопоставлені співробітники російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з російським опозиціонером та його смерті.

Зокрема, йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок" у 2020 році, його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після після лікування від отруєння в Німеччині, недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин його смерті та тривалу затримку з передачею його останків родині.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі підтвердила незмінну прихильність Канади до притягнення до відповідальності тих, хто порушує права людини, зокрема до боротьби з режимом диктатора владіміра путіна і перетворенням росії на країну, вільну від корупції.

"Оскільки ми живемо в період численних взаємопов'язаних криз, важливо тримати в центрі уваги зусилля росіян у їхній боротьбі за основні права і свободи. Сьогоднішні санкції ще раз демонструють потужний фронт проти грубих порушень прав людини з боку Кремля та придушення російського громадянського суспільства і політичної опозиції", - зазначила Жолі.

16 лютого 2024 року Олексій Навальний помер у колонії. російські ЗМІ повідомляли, що причиною смерті став відрив тромбу, однак низка західних країн припускає, що спецслужби могли умисно отруїти політика.