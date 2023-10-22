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Канада запустила нову міграційну програму для українців

22 жовтня 2023, 13:37
Канада запустила нову міграційну програму для українців
Фото: з вільних джерел
Уряд Канади анонсував нову міграційну програму, яка спрямована на надання можливості для переїзду громадян України, які мають близьких родичів чи постійних мешканців в Канаді.

Про це йдеться на канадському урядовому сайті.

Від сьогодні розпочинається прийом заявок за програмою. 

Подати заяву можуть громадяни України, чиї діти, батьки, дідусі, бабусі, подружжя, брати чи сестри мають канадське громадянство чи постійний статус в Канаді. 

Також заявку можуть подати особи з третіх країн, якщо їхній чоловік чи дружина є громадянином України.

Заявники зможуть отримати дозвіл на постійне проживання в Канаді. 

Але наразі немає інформації про терміни розгляду заяв і вартість програми.

Канада вже запроваджувала тимчасову програму для українських біженців, яка надавала 3-річний дозвіл на роботу і проживання в країні. 

В серпні з’явилась інформація про скасування віз для України, але посол її спростував. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на з’їзді правлячої Ліберальної партії Канади 27 травня розглянуть скасування віз для короткострокових поїздок громадян України до Канади. Однак позитивного рішення з цього питання ухвалено не було.

 

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