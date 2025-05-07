Канада запустила процедуру конфіскації російського Ан-124 "Руслан"

У Канаді стартував судовий процес щодо конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан" авіакомпанії "Волга-Днепр".

Літак належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр". Процедура відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

Авіалайнер може бути частиною компенсації за знищені літаки під час окупації аеродрому Гостомелі на початку повномасштабної війни.

"Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами. І це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці", - зазначила Стефанішина.

Глава Мін'юсту нагадала, що у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) встановив підстави застосування санкції і задовольнив позов Мін'юсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної "Волга-Днепр".

Мін'юстом рішення ВАКС було передане канадським партнерам. Тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

"Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку - в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість - це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", - додала Стефанішина.

Ан-124 "Руслан" - радянський транспортний літак, розроблений конструкторським бюро Антонова. Дослідний зразок літака виконав свій перший політ 24 грудня 1982 року в Києві.

Літак здатен перевозити локомотиви, яхти, фюзеляжі інших літаків та багато інших великогабаритних вантажів.

На сьогоднішній день "Руслан" є найбільшим серійним вантажним літаком у світі. Раніше першість належала літаку Ан-225 "Мрія", однак у лютому 2022 року єдиний екземпляр гіганта був знищений російськими загарбниками в аеропорту "Гостомель" під Києвом.

Ан-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро" перебуває в аеропорту Торонто з 27 лютого 2022 року, після того, як доставив у Канаду тест-системи для перевірки на COVID-19.