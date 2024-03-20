Канада завершила ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною

Сенат провів заключне третє голосування, після чого документ практично одразу підписала генерал-губернаторка.

Парламент Канади остаточно ратифікував угоду про вільну торгівлю з Україною. Сенат підтримав документ у третьому, заключному читанні.

Про це пише Укрінформ.

Вже за лічені хвилини після цього генерал-губернаторка Мері Саймон поставила під угодою свій підпис, який дозволяє новим торговельним нормам набути чинності. Втім спершу Верховна Рада України теж повинна завершити ратифікаційний процес.

Нова угода охоплює не лише товари, але й сферу надання послуг, інвестиції, комунікації та інші перспективні інноваційні сфери. Про розширення попереднього документа, який діяв з 2017 року, минулоріч домовилися прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Президент України Володимир Зеленський.