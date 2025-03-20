Канада заявляє, що за останні місяці Китай стратив чотирьох канадців

Усі вони мали подвійне громадянство, яке Пекін не визнає.

Оттава заявила, що на початку цього року в Китаї стратили чотирьох канадців за звинуваченнями у торгівлі наркотиками.

За словами міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі, всі ці люди мали подвійне громадянство, однак дані не розголошуються. Джолі сказала, що дуже уважно стежила за цими справами протягом місяців і разом з іншими посадовцями, включаючи колишнього прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, намагалася зупинити страти.

У заяві для канадських ЗМІ речник Канади з питань глобальних справ Шарлотта Маклеод заявила, що Оттава неодноразово закликала до помилування цих осіб "на найвищому рівні та залишається непохитною у своїй опозиції до застосування смертної кари у всіх випадках і всюди".