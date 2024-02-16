Канада зняла санкції з колишньої дружини Фрідмана та ще трьох громадян росії

В канадському уряді заявили, що під санкціями мають бути особи, які відповідають встановленим критеріям.

Влада Канади зняла санкції з чотирьох осіб, серед яких Ольги Айзіман - колишнья дружина російського мільярдера Михайла Фрідмана, пише Politico.

Згідно з документом, Айзіман не відповідає критеріям включення до санкційного списку.

В уряді додали, що мають справедливо реагувати на зміну ситуації з особами, які внесені до переліку, а також захищати цілісність режиму санкцій Канади.

Під санкціями мають бути особи, які відповідають критеріям регламенту.

Ще двоє осіб це високопосадовці Сбербанку: Олександра Буріко і Сергія Мальцева. Вони пішли у відставку після того, як росія почала вторгнення в Україну. І третя людина, з якої зняли санкції - Олександр Душко, який раніше обіймав керівну посаду в "Газпромі". Він також покинув посаду.

Навесні 2022 року Канада запровадила санкції проти чотирьох фінансових установ російської федерації і 22 осіб.

Тоді під санкції потрапила колишня дружина російського олігарха, засновника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана Ольга Айзіман, його доньки – Лариса і Катерина Фрідман.