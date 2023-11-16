Канада зняла санкції з російського мільярдера

Уряд Канади скасував санкції проти засновника інвестиційного холдингу Finstar Financial Group і російського мільярдера Олега Бойка.

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

В прес-службі Бойка заявили, що його вилучили з санкційного списку за рекомендацією міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

В серпні цього року мільярдер подав позови щодо виключення із санкційного переліку.

"Після того, як суд відкрив адміністративне провадження, міністр закордонних справ Канади - особа, уповноважена розглядати питання запровадження і зняття санкцій відповідно до національного законодавства - розглянув звернення і прийняв рішення про його задоволення. Про це він належним чином повідомив заявника листом від 10 листопада", - сказали в прес-службі Бойка.

Підстави для рішення не розкриваються публічно, але адвокати росіянина вважають, що він не має жодного бізнесу в Канаді, не є особою, пов'язаною з владними структурами та державними органами росії і не бере участі в політичних процесах.

Проти Бойка запровадили санкції також Україна і Австралія.

"Олег Бойко здійснює комерційну діяльність в секторах економіки, що забезпечує істотне джерело доходу для уряду росії", - заявили в НАЗК.

Там додали, що таким чином, суб'єкт несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Forbes оціню статки Олега Бойка в $1,1 млрд, він посідає 100-те місце в списку найбагатших бізнесменів рф.