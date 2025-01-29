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ПОЛІТИКА

Канада звинувачує Китай, Індію та росію у втручанні в демократичні процеси

29 січня 2025, 09:43
Канада звинувачує Китай, Індію та росію у втручанні в демократичні процеси
Фото: з вільних джерел
Суддя, яка очолювала Комісію з розслідування іноземного втручання, опублікувала відповідний звіт.

Низка країн, включаючи Індію, росію та Китай, втручалися в демократичні процеси Канади, щоб дестабілізувати ситуацію в державі.

Про це повідомляє FT.

Остаточний звіт, який у вівторок, 28 січня, оприлюднила суддя Марі-Жозе Хоуг, яка очолювала Комісію з розслідування іноземного втручання, ґрунтується на низці доповідей і свідчень.

Звіт розповідає про поширеність спроб політичного втручання, а також використання дезінформації у ЗМІ та соцмережах проти Канади та канадських посадовців.

"Це правда, що деякі іноземні держави намагаються втручатися в наші демократичні інституції, в тому числі у виборчі процеси. Що нове, то це засоби, до яких вдаються ці держави, очевидний масштаб проблеми та публічний дискурс на цю тему", - зазначає Хоуг.

Звіт зосереджується на твердженнях про те, що Китай та Індія, які мають великі діаспори в Канаді, проводили прямі чи опосередковані кампанії впливу. росія, Пакистан та Іран також включені у "сферу розслідування".

Попри спроби дестабілізувати виборчу систему країни, Хоуг зробила висновок, що було лише кілька випадків, коли іноземні держави намагалися вплинути на канадських парламентарів. 

"Це явище залишається незначним і здебільшого неефективним", - сказала вона.

Уряд прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо звинувачують у тому, що він не відреагував на брифінги розвідки та попередження про те, що іноземні держави націлені на демократію, ЗМІ, інституції та посадових осіб країни.

Висновки Хоуг також стосуються звинувачень, висунутих у червні минулого року парламентським комітетом національної безпеки та розвідки Канади, в тому, що деякі законодавці були "напівсвідомими або свідомими" учасниками спроб іноземних держав втрутитися в політику країни.

Згідно з новим звітом, немає доказів “наявності зрадників у парламенті”, але Хоуг дійшла висновку, що Оттава іноді занадто повільно реагує на докази спроб втручання і координація дій була поганою.

Офіційний проміжний звіт, опублікований у травні минулого року, встановив, що Китай втручався у вибори в Канаді у 2019 і 2021 роках. 

Колишній лідер Консервативної партії Ерін О'Тул, який був мішенню китайської дезінформаційної кампанії у 2021 році, назвав результати розслідування "тривожним сигналом".

"Я думаю, всі наші демократичні союзники повинні взяти до уваги ці ризики", - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

КанадаІндіяРосіяКитайдезінформаціядемократія

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