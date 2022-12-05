Канадська компанія підтвердила наявність своїх деталей в іранських дронах

Канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими рф обстрілює Україну, використовувалися компоненти її виробництва

Канадська компанія Tallysman підтвердила, що в іранських безпілотних літальних апаратах, якими рф обстрілює Україну, використовувалися компоненти її виробництва, пише The Globe and Mail.

Президент компанії Tallysman Жіль Пантер наголосив, що його компанії болісно усвідомлювати, що деякі компоненти неправомірно використовуються у складних військових системах наведення.

Спочатку про канадські компоненти в іранських БПЛА повідомили українські журналісти. Вони стверджують, що в уламках дронів-камікадзе Shahed-136 вдалося знайти елементи антен канадського виробництва.

За цим в ЄС ввели санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе для рф.