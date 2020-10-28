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Канадська компанія придбала права на кубик Рубіка за $50 млн

Компанія Spin Masters з Торонто, яка виробляє дитячі іграшки, придбала права на виготовлення і розповсюдження іграшки-головоломки кубик Рубіка за 50 мільйонів доларів.
Канадська компанія придбала права на кубик Рубіка за $50 млн Кубік рубіка

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на канадську компанія. 

У Spin Masters пояснили, що вирішили зробити це через значне зростання попиту на настільні ігри та головоломки під час карантину.

Компанія є третьою у США за обсягами виробництва дитячих іграшок - до цього вона придбала права на ігри "Etch A Sketch", плюшеві іграшки компанії Gund та літаючі диски Aerobie.

 

Кубик Рубіка

Цей кубик-головоломку у 1974 році створив угорський скульптор і винахідник Ерне Рубік. Він назвав його «Магічний куб», але у 1980 році компанія Ideals Toys перейменувала його у кубик Рубіка. Офіційно за 50 років у світі продали більш ніж 300 мільйонів кубиків.

 

Змагання

Попри те, що кубик Рубіка створили ще у 1974 році, головоломка досі користується великою популярністю. Регулярно проводяться змагання, в яких люди та вже навіть роботи збирають кубик на швидкість. 

Вважається, що, попри величезну кількість можливих комбінацій, скласти кубик можна не більше ніж за 20 ходів - це нижня межа алгоритму Бога, який дозволяє отримати оптимальне рішення головоломки, починаючи з будь-якої конфігурації (при поворотах на 180 градусів).

Більш того, науковці створили штучний інтелект, який самостійно за 44 години навчився збирати кубик Рубіка.

Читайте також: підліток зі США зібрав кубик Рубіка за рекордні 5 секунд
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28 10 2020 12:52
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